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00:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Мали с Думбья не смогла победить Кот-д'Ивуар и не поедет на ЧМ-2018


Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 0:0. За малийцев все 90 минут отыграл хавбек "Ростова" Мусса Думбья.

Ничья лишила Мали шансов на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Кот-д'Ивуар упрочил лидерство в таблице, однако уже завтра может его потерять, если Марокко дома обыграет Габон или же габонцы разгромят марокканцев с разницей в 6 голов. 

В заключительном шестом туре группы C Кот-д'Ивуар играет дома с Марокко, а Габон - с Мали.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

Группа C

Мали - Кот-д'Ивуар - 0:0

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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