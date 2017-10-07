Сборная Мали с Думбья не смогла победить Кот-д'Ивуар и не поедет на ЧМ-2018

Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 0:0. За малийцев все 90 минут отыграл хавбек "Ростова" Мусса Думбья.
Ничья лишила Мали шансов на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Кот-д'Ивуар упрочил лидерство в таблице, однако уже завтра может его потерять, если Марокко дома обыграет Габон или же габонцы разгромят марокканцев с разницей в 6 голов.
В заключительном шестом туре группы C Кот-д'Ивуар играет дома с Марокко, а Габон - с Мали.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
Группа C
Мали - Кот-д'Ивуар - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/