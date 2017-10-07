Сборная Мали с Думбья не смогла победить Кот-д'Ивуар и не поедет на ЧМ-2018

Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 0:0. За малийцев все 90 минут отыграл хавбек "Ростова" Мусса Думбья.

Ничья лишила Мали шансов на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Кот-д'Ивуар упрочил лидерство в таблице, однако уже завтра может его потерять, если Марокко дома обыграет Габон или же габонцы разгромят марокканцев с разницей в 6 голов.

В заключительном шестом туре группы C Кот-д'Ивуар играет дома с Марокко, а Габон - с Мали.

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Группа C

Мали - Кот-д'Ивуар - 0:0

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