Сборная Ливии победила Гвинею в отборе ЧМ-2018

Сборная Ливии одержала первую победу в рамках 3-го отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, обыграв Гвинею. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Отметим, что на 63-й минуте красную карточку получил нападающий победителей Мохамед Эльгади.

После четырех матчей в активе обеих команд по три очка. Ливия располагается на четвертой строчке, Гвинея - на третьей позиции.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа A

Ливия - Гвинея - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Нуни, 36.

4 сентября. Монастир. "Mustapha Ben Jannet".