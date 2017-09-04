Сборная Ливии победила Гвинею в отборе ЧМ-2018

Сборная Ливии одержала первую победу в рамках 3-го отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, обыграв Гвинею. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Отметим, что на 63-й минуте красную карточку получил нападающий победителей Мохамед Эльгади.
После четырех матчей в активе обеих команд по три очка. Ливия располагается на четвертой строчке, Гвинея - на третьей позиции.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа A
Ливия - Гвинея - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Нуни, 36.
4 сентября. Монастир. "Mustapha Ben Jannet".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/