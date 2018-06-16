Сборная Коста-Рики провела тренировку в Самаре

Сборная Коста-Рики провела первую тренировку на "Самара Арене", сообщает "Р-Спорт". В преддверии матча чемпионата мира-2018 против Сербии защитник Рональд Матаррита занимается по индивидуальной программе.

Ранее Матаррите была проведена МРТ, которая показала, что у защитника повреждение подколенного сухожилия. По словам доктора, срок восстановления Матарриты составит не менее двух недель. В заявке на чемпионат мира был дозаявлен Кеннер Гутьеррес.

Коста-Рика - Сербия: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)