18:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Кореи прилетела в Россию


Сборная Кореи прилетела в Россию для участия в чемпионате мире-2018. Корейцы будут базироваться в Санкт-Петербурге во время проведения турнира.

Сборная Кореи сыграет в группе F с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов) и Германии (27 июня, Казань).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

 

 

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