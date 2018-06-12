Сборная Кореи прилетела в Россию для участия в чемпионате мире-2018. Корейцы будут базироваться в Санкт-Петербурге во время проведения турнира.
Сборная Кореи прилетела в Санкт-Петербург! Добро пожаловать!#welcome2018 #KOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/NDYetzvzpz– Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 июня 2018 г.
Сборная Кореи сыграет в группе F с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов) и Германии (27 июня, Казань).
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