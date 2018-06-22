Сборная Кореи перед матчем с Мексикой тренируется в полном составе

Сборная Кореи проводит тренировку в полном составе накануне матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Мексики, сообщает "Р-Спорт". В первом туре корейцы уступили Швеции (0:1), а мексиканцы одолели действующих чемпионов мира сборную Германии (1:0).
Матч Корея - Мексика состоится 23 июня в Ростове-на-Дону.
Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180622/1138386492.html