Сборная Кореи перед матчем с Мексикой тренируется в полном составе

Сборная Кореи проводит тренировку в полном составе накануне матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Мексики, сообщает "Р-Спорт". В первом туре корейцы уступили Швеции (0:1), а мексиканцы одолели действующих чемпионов мира сборную Германии (1:0).

Матч Корея - Мексика состоится 23 июня в Ростове-на-Дону.

Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //

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