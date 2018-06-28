Сборная Испании тренировалась в полном составе при рекордной для Краснодара жаре

Все игроки сборной Испании приняли участие в тренировке команды, несмотря на рекордную жару, установившуюся в Краснодаре в четверг.

Команда во время чемпионата мира базируется в Краснодаре, в настоящий момент она готовится к матчу 1/8 финала против команды России. Встреча состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало – в 17.00 по московскому времени.

В тренировке команды приняли участие все 23 футболиста. При этом заместитель начальника регионального гидрометцентра Андрей Бондарь сообщил, что в четверг столбики термометра в Краснодаре поднимались выше отметки в плюс 39 градусов – это считается опасно высокой температурой. Кроме того, для Краснодара это самая высокая температура для июня за всю историю наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1938 году – тогда в городе было 38 градусов тепла.

– Подобные температуры мы ожидаем и завтра, поэтому напоминаем горожанам, что при таких погодных условиях рекомендуется не находиться под солнцем, носить головные уборы и иметь при себе воду, избегать серьезных физических нагрузок, – цитирует ТАСС Бондаря. – Но сборной Испании деваться некуда – у них чемпионат мира, тем более в Испании также достаточно высокие температуры. Правда, там климат помягче – сказывается близость Атлантического океана и Средиземного моря.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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