Сборная Испании прилетела в Калининград на матч с Марокко

Сборная Испании прибыла в Калининград на матч чемпионата мира против Марокко. Встреча состоится 25 июня.

- Самолет компании Аэрофлот доставил испанских футболистов в Храброво из Краснодара в 12:53 по местному времени (13:53 мск), - заявила ТАСС представитель аэропорта Храброво Наталья Грицун.

Отметим, что матч между испанцами и марокканцами станет третьи для Калининграда. Ранее здесь сыграли Швейцария и Сербия (2:1), а также Хорватия и Нигерии (2:0). 28 июня здесь также сойдутся Бельгия и Англия.

Испания – Марокко: текстовая трансляция 25 июня в 21.00 по московскому времени. Калининград.