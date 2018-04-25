Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня

Сборная Испании 7 июня прилетит в Краснодар, где и буде базироваться во время чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба администрации города. Команда под руководством Хулена Лопетеги разместится на базе академии "Краснодара".

Также сообщается, что на данный момент в городе "завершается разработка схемы маршрутов передвижения испанской команды, двуязычной схемы навигации: мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона "Краснодара", указателей на остановках общественного транспорта".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).