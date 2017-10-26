14:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Испании предложила болельщикам пройти тест на знание имен игроков команды на русском языке


Сборная Испании на своем официальном сайте предложила болельщикам пройти тест на знание того, как имена игроков пишутся на русском языке. В тесте представлены 9 футболистов национальной команды. Фанаты должны кликнуть на фотографию футболиста, когда его имя высветится в тесте.

Напомним, испанцы уже гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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http://www.sefutbol.com/test-sabes-como-se-escribe-ruso-nombre-internacionales

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