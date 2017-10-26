Сборная Испании предложила болельщикам пройти тест на знание имен игроков команды на русском языке

Сборная Испании на своем официальном сайте предложила болельщикам пройти тест на знание того, как имена игроков пишутся на русском языке. В тесте представлены 9 футболистов национальной команды. Фанаты должны кликнуть на фотографию футболиста, когда его имя высветится в тесте.

Напомним, испанцы уже гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.