11:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Испании поздравила Васкеса с днем рождения


Сборная Испании в своем Твиттере поздравила полузащитника команды Лукаса Васкеса с днем рождения. Сегодня, 1 июля, игроку "Реала" исполнилось 27 лет.

- Мы надеемся, что это будет особый день рождения! Вы можете себе представить мотив, не так ли?, - говорится в сообщении.

На чемпионате мира-2018 Васкес провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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