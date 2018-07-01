Сборная Испании поздравила Васкеса с днем рождения

Сборная Испании в своем Твиттере поздравила полузащитника команды Лукаса Васкеса с днем рождения. Сегодня, 1 июля, игроку "Реала" исполнилось 27 лет.



- Мы надеемся, что это будет особый день рождения! Вы можете себе представить мотив, не так ли?, - говорится в сообщении.

На чемпионате мира-2018 Васкес провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

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