Сборная Испании объявила стартовый состав на матч против России

Сборная Испании объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против России.



С первых минут у номинальных хозяев сыграет хавбек "Реала" Марко Асенсио. Также в старте у испанцев появится защитник "Барселоны" Жерар Пике. Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить предстоящую встречу из-за травмы.

Испания: Де Хеа - Начо, Пике, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Сильва, Иско, Асенсио - Коста.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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