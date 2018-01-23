Сборная Ирана во время ЧМ-2018 будет базироваться в Баковке

Сборная Ирана в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет жить и тренироваться на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке, сообщили "СЭ" в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

"Информируем, что наша национальная команда выбрала базу "Локомотива" в Баковке", – сказали в пресс-службе.

На данный момент известно, что, помимо сборной Ирана, в Подмосковье во время ЧМ-2018 будут базироваться команды России (Новогорск), Португалии (Кратово), Аргентины (Бронницы), Бельгии (Нахабино), Франции (Истра). Сборная Ирана выступит в группе B, где сыграет с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск). (Илья АНДРЕЕВ)