21:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Ирана прибыла на базу в Баковку


Сборная Ирана первой из участников ЧМ-2018 прибыла в Россию. Поздно вечером во вторник команда заселилась на базу "Локомотива" в Баковке.

Сборную встретили представители администрации Одинцовского района, однако мероприятие прошло в закрытом режиме.

До первого официального матча на ЧМ с Марокко иранцы проведут игры со сборной Литвы. По предварительной информации, матч пройдет в закрытом режиме прямо на базе в Баковке.

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