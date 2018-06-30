20:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Хорватия тренируется в полном составе перед матчем с Данией


Все футболисты сборной Хорватии вышли на тренировочное занятие накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Дании, сообщает ТАСС.

В тренировке на поле ДЮСШ "Мещера" (Нижний Новгород) приняли участие все 22 футболиста. Игроки провели разминку и затем приступили к работе с мячом.

Напомним, в заявке каждой сборной присутствует 23 футболиста, однако нападающий хорватов Никола Калинич был отправлен домой из-за того, что отказался выходить на замену в матче против Нигерии.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5338127

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