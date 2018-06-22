Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 20 лет

Сборная Хорватии в четверг обыграла сборную Аргентины (3:0) на чемпионате мира-2018. Команда набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф турнира.

Для хорватов это первый выход из группы ЧМ с 1998 года. Тогда команда, лидером которой был Давор Шукер, завоевала бронзовые медали.

После того успеха Хорватия трижды принимала участие в чемпионатах мира - в 2002, 2006 и 2014 году. На этих турнирах хорваты ни разу не набрали более трех очков в группе.

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