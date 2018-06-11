12:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Хорватии вылетела в Россию


Сборная Хорватии вылетела в Россию для участия в чемпионате мира. Хорватская команда будет базироваться в поселке Рощино (Санкт-Петербург).

- В Россию!, - сообщается в официальном Твиттере хорватской сборной.

Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

 

Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!