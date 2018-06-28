Сборная Хорватии съедет с базы в Рощине

Сборная Хорватии в пятницу, 29 июня, покинет базу в Ленинградской области и отправится в Нижний Новгород, где 1 июля сыграет с Данией в 1/8 финала чемпионата мира. Как сказал корреспонденту "СЭ" руководитель пресс-службы "шашечных" Томислав Пачак, делегация и тренерский штаб съедут из гостиницы вместе с вещами и не вернутся сюда, даже если хорватам предстоит матч в Санкт-Петербурге.

– Мы будем перемещаться между городами, в которых будем проводить матчи плей-офф, – сказал Пачак. – В Рощино мы не вернемся, даже если нам предстоит игра в Санкт-Петербурге. Это связано с логистикой и другими причинами.

Хорватия заселилась в отель "Лесная рапсодия" в Ленинградской области перед началом турнира. Тренировки команда проводила на "Рощино Арене".

По данным "СЭ", хорваты изначально оплатили аренду гостиницы до конца группового этапа, в отличие от англичан, которые сняли отель в Репине на весь турнир. (Гоша ЧЕРНОВ)

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