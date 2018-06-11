Сборная Хорватии проводит первую тренировку в России с детьми

Сборная Хорватии в понедельник прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018 и начала первое занятие на стадионе "Рощино Арена", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Тренировку "шашечные" проводят вместе с детьми – юными футболистами из Ленинградской области. Каждому из детей Хорватский футбольный союз предоставил майки национальной команды. Все игроки сборной тренируются в общей группе.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Команда Златко Далича сыграет в группе D с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

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