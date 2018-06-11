Сборная Хорватии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Она будет базироваться в поселке Рощино (Санкт-Петербург).
Добро пожаловать в Россию!, - сообщается в официальном Твиттере Чемпионата мира по футболу FIFA.
Welcome to Russia, @HNS_CFF! #CRO #WorldCup pic.twitter.com/apc0VA7Yr7– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 11 июня 2018 г.
Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).
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