16:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Хорватии прибыла на базу в Рощино. Видео


Сборная Хорватии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Балканцы прибыли на базу в Рощино, которая находится в получасе езды от Санкт-Петербурга. Здесь они будут жить во время турнира.

Команда Златко Далича сыграет в группе D с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону). (Гоша ЧЕРНОВ, Игорь НОВИКОВ)

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