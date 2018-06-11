Сборная Хорватии прибыла на базу в Рощино. Видео

Сборная Хорватии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Балканцы прибыли на базу в Рощино, которая находится в получасе езды от Санкт-Петербурга. Здесь они будут жить во время турнира.

Команда Златко Далича сыграет в группе D с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону). (Гоша ЧЕРНОВ, Игорь НОВИКОВ)

Хорватия прибыла на свою базу в Рощино pic.twitter.com/qdAIMCjIbS – Igor Novikov (@_novikov_igor) 11 июня 2018 г.

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