Сборная Хорватии перед ЧМ-2018 одержала волевую победу над Сенегалом

Сборная Хорватии в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2018 обыграла Сенегал (2:1). В составе африканской команды голом отметился Исмаила Сарр, у "шахматных" отличились Иван Перишич и Андрей Крамарич. Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука провел на поле весь матч.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Сборная Хорватии в группе D сыграет с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону). Сенегал выступит в квартете H, его соперниками будут Польша (19 июня, Москва, "Спартак"), Япония (24 июня, Екатеринбург) и Колумбия (28 июня, Самара).

Товарищеский матч

Хорватия - Сенегал - 2:1 (0:0)

Голы: Сарр, 48 (0:1). Перишич, 63 (1:1). Крамарич, 78 (2:1).

Хорватия: Субашич (Л.Калинич, 67), Чорлука, Стринич, Ловрен (Едвай, 46), Вида, Модрич, Ракитич (Ковачич, 65), Бадель (Н.Калинич, 46), Манджукич (Крамарич, 46), Перишич, Ребич (Брозович, 61).

Сенегал: Диалло, Гассама, Кулибали (Мбодж, 82), Сабали, А.Н`Диай (Ндиай, 75), Гей (Ндой, 88), Сане, Ньянг (Кейта, 63), Мане, Сако (Со, 86), Сарр (Диуф, 74).

Предупреждения: Кулибали, 35. Сако, 61. А.Н`Диай, 66. Сане, 66. Мане, 66. Ковачич, 86.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

8 июня. Осиек. Стадион Gradski vrt.

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