Сборная Хорватии: "Качество поля в Сочи после ливня? Мы не ожидаем проблем"

Пресс-офицер сборной Хорватии Томислав Пачак в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что не стоит волноваться из-за качества газона на стадионе "Фишт". Накануне в Сочи, где сегодня пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией, выпала треть месячной нормы осадков.

- Качество поля в Сочи после ливня? Это вопрос к ФИФА, мы не ожидаем проблем, - отметил Пачак.

Ранее "СЭ" сообщал, что вчерашние предыгровые тренировки сборные России и Хорватии провели на резервных полях. (Игорь НОВИКОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)