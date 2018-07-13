Сборная Хорватии - французам: "Тюрама нет в вашем составе в этом году, не так ли?"

Пресс-служба сборной Хорватии пошутила с командой Франции перед финалом чемпионата мира-2018. Хорваты уточнили, нет ли в составе французов защитника Лилиана Тюрама.

"Эй, сборная Франции. Просто чтобы убедиться - Лилиана Тюрама нет в вашем составе в этом году, не так ли?" - говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.

В 1998 году Тюрам сделал дубль в полуфинале ЧМ против Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:1, в составе хорватов гол забил Давор Шукер.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)