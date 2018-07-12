Сборная Хорватии: "Доброе утро! Нет, вам это не приснилось - мы в финале ЧМ-2018!"

Сборная Хорватии в своем официальном Твиттере пожелала болельщикам доброго утра и напомнила, что команда действительно вышла в финал ЧМ-2018, обыграв Англию (2:1, ДВ).

- Доброе утро! - отмечается в Твиттере. - Нет, вам это не приснилось. Хорватия - в финале чемпионата мира!

Напомним, в решающем матче турнира хорваты встретятся с Францией. Встреча состоится 15 июля в Москве, на стадионе "Лужники".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)