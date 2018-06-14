Сборная Германии тренируется в полном составе

Все футболисты сборной Германии принимают участие в тренировке, которая проходит в подмосковных Ватутинках, информирует ТАСС.
Под вопросом было участие в тренировке полузащитников Сами Хедиры и Юлиана Дракслера, однако оба игрока вернулись к занятиям а общей группе.
Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).
Дополнительная информация
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сами Хедира
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Юлиан Дракслер