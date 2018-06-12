Сборная Германии рассчитывает на встречу с Россией на ЧМ-2018

Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере на русском языке.
- Привет, сборная России! Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может, мы скоро встретимся, - сообщается в Твиттере немецкой команды.
Привет, @TeamRussia! 👋🇷🇺– Germany (@DFB_Team_EN) 12 июня 2018 г.
Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может мы скоро встретимся... 😉 #ZSMMN #DieMannschaft #WorldCup pic.twitter.com/wLMI7pJ9MN
Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)