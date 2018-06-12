Сборная Германии рассчитывает на встречу с Россией на ЧМ-2018

Сборная Германии поприветствовала национальную команду России в Твиттере на русском языке.

- Привет, сборная России! Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может, мы скоро встретимся, - сообщается в Твиттере немецкой команды.

Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

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