Сборная Германии проиграла Корее и осталась без плей-офф ЧМ-2018

Сегодня. Казань. Корея - Германия - 0:0. Чемпионы мира-2014 не вышли в плей-офф турнира в России. Фото AFP

Сборные Германии проиграла Корее (0:2) в матче чемпионата мира в Казани.

Немцы с 3 очками заняли четвертое место в группе F и впервые в своей истории не смогли выйти в плей-офф ЧМ. С 1954 года немецкая сборная всегда входила в восьмерку сильнейших команд ЧМ.

Сборная Германии – победитель ЧМ-2014 стала четвертой командой-обладателем титула за последние 5 турниров, которая не смогла выйти в плей-офф.

Чемпионат мира-2018

Группа F

Корея – Германия – 2:0 (0:0)

Голы: Ким Ен Гвон, 90+3 (1:0). Сон Хын Мин, 90+6 (2:0).

Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Ли Джэ Сон, Чон У Ен, Чан Хен Су, Мун Сон Мин (Чу Се Джон, 69), Сон Хын Мин, Ку Джа Чхоль (Хван Хи Чхан, 56. Ко Е Хан, 79).

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Хектор (Брандт, 78), Горецка (Мюллер, 63), Хедира (Гомес, 58), Кроос, Езил, Ройс, Вернер.

Предупреждения: Чон У Ен, 9. Ли Джэ Сон, 23. Мун Сон Мин, 48. Сон Хын Мин, 65.

Судьи: ГЕЙГЕР, Андерсон (оба США), Флетчер (Канада).

ВАР: Маккели (Голландия). Лопеш Мартинш (Португалия), Рокуэлл (США), Диаш (Португалия).

27 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 41835 зрителей.

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