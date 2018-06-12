Сборная Германии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с немецкой командой приземлился в аэропорту Внуково.

- Посадка в Москве прошла по расписанию, - сообщает официальный Твиттер сборной Германии.

Немцы будут базироваться в Ватутинках, а тренироваться на поле спортивной базы ЦСКА. Германия сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Напомним, сборная Германии является действующим чемпионом мира.

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