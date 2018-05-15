Сборная Германии объявила расширенный состав на чемпионат мира

Сборная Германии огласила расширенный состав команды из 27 футболистов на чемпионат мира в Россию. В окончательном списке на турнир должно быть 23 игрока.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, пропустивший весь сезон из-за травмы, попал в заявку. Зато в ней нет автора золотого гола на чемпионате мира-2014 Марио Гетце.

Полностью состав Германии выглядит следующим образом:

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Езил, Себастьян Руди

Нападающие: Марио Гомес, Лерой Сане, Тимо Вернер, Томас Мюллер, Нильс Петерсен

Германия - действующий чемпион мира. Также бундестим выиграла Кубок конфедераций-2017 в России.

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