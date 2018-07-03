15:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Германии объявила, что Лев продолжит работу на посту главного тренера


Сборная Германии в своем Твиттере объявила, что Йоахим Лев продолжит возглавлять национальную команду, несмотря на различные слухи и домыслы. 

На чемпионате мира-2018 немцы впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.

Контракт 58-летнего Лева со сборной рассчитан до 2020 года.

 Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //
Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //
Такую Германию совсем не жаль 

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