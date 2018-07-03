Сборная Германии объявила, что Лев продолжит работу на посту главного тренера

Сборная Германии в своем Твиттере объявила, что Йоахим Лев продолжит возглавлять национальную команду, несмотря на различные слухи и домыслы.
OFFICIAL: Joachim #Löw will continue as #DieMannschaft head coach 🇩🇪 pic.twitter.com/PL6xJUgPxH– Germany (@DFB_Team_EN) July 3, 2018
На чемпионате мира-2018 немцы впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.
Контракт 58-летнего Лева со сборной рассчитан до 2020 года.
Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //
Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //
Такую Германию совсем не жаль