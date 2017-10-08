Сборная Габона в день матча с Марокко отравилась апельсиновым соком

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг утверждает, что в день матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Марокко (0:3) у половины команды произошло расстройство желудка. Форвард обвиняет в этом некачественный апельсиновый сок.

"У половины команды и тренерского штаба было расстройство желудка. Это невероятно, в день игры. Очень плохо! Проклятый апельсиновый сок!" - написал Обамеянг в своем Твиттере.

Отметим, что поражение лишило Габон теоретических шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018.