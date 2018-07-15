Сборная Франции вечером 16 июля приглашена в резиденцию Макрона

Сборная Франции завтра, 16 июля, посетит Елисейский дворец – резиденцию президента страны Эммануэля Макрона, сообщает L'Équipe. Сегодня, глава государства будет присутствовать на трибунах "Лужников" на финале чемпионата мира, где "трехцветные" сыграют с Хорватией. Компанию Макрону составят пропускающие турнир в России из-за травм Лоран Косьельни и Димитри Пайет.
Ранее в сети появились фотографии формы сборной Франции с двумя чемпионскими звездами. По информации Footy Headlines, текхнический спонсор команды Дидье Дешама уже подготовил более 20 тысяч синих футболок. Планируется, что их продажа начнется после завоевания французами второго в истории чемпионского титула.
Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
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