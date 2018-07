Сборная Франции спела "Марсельезу" в президентском дворце и We are the champions с фанатами

Игроки и тренеры сборной Франции а капелла спели гимн страны "Марсельезу". В настоящее время команда находится на приеме в резиденции президента - Елисейском дворце.

Сборная Франции вернулась в Париж после победного чемпионата мира в России. После приема французы вышли к толпе фанатов и спели с ними бессмертный хит группы Queen "We are the champions".

Moment de communion des Bleus avec les jeunes invités à l'Élysée 😍😍😍 #lequipeCDM pic.twitter.com/bNjq19XKIB – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.

