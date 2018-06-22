Сборная Франции разгромила молодежку "Спартака" со счетом 11:0

Сборная Франции разгромила молодежную команду "Спартака" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 11:0.
За французскую команду выступали футболисты, которые не попали в стартовый состав на матч групповой стадии чемпионата мира против Перу (1:0).
Напомним, это уже вторая встреча французской сборной и молодежной команды "Спартака". В первой игре французы победили москвичей со счетом 3:2.
Сборная Франции выступает в группе С. Ей предстоит встретиться с командой Дании (26 июня, Москва, "Лужники").
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