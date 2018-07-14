Сборная Франции прилетела в Москву на финал ЧМ-2018

Сборная Франции прибыла в Москву на финал чемпионата мира-2018 с командой Хорватии, сообщается в официальном Твиттере турнира. Решающая встреча ЧМ пройдет 15 июля на стадионе "Лужники".

Напомним, в полуфинальных встречах французы переиграли Бельгию (1:0), а хорваты были сильнее Англии (2:1, дополнительное время).

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)