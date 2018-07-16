Сборная Франции после победы на ЧМ-2018 вылетела в Париж

Сборная Франции, накануне обыгравшая Хорватию (4:2) выигравшая второй титул чемпионов мира, вылетела из аэропорта "Шереметьево" на родину, сообщает ТАСС. Самолет с победителями мирового первенства должен был вылететь в Париж в 13.05 по московскому времени, но отправление было задержано почти на полтора часа.

Команда под руководством Дидье Дешама, вместе с которой летят родственники и друзья, приземлится в аэропорту "Шарль де Голль". Во второй половине дня сборная Франции в Елисейском дворце встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Вице-чемпион мира 2018 года сборная Хорватии также отправилась на родину. Ее самолет вылетел из аэропорта "Внуково" в 13.05 по московскому времени.

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