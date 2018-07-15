Сборная Франции получила 25 ящиков вина в честь победы на ЧМ

В честь победы сборной Франции в финале чемпионата мира над Хорватией (4:2) Франко-российская торгово-промышленная палата учредила приз чемпионам. Участники сильнейшей команды мира стали обладателями уникального винного комплекта Art Russe Sant-Emilion Grand Cru. 25 ящиков вина из Бордо с картинами русских художников на этикетках были доставлены членам французской сборной сразу по окончании победного матча.

Французское гран крю Art Russe из Санкт-Эмильона получило широкую известность благодаря произведениям русской и советской живописи, которые используются для оформления мелизимов шато. От Ильи Репина до Гелия Коржева – ежегодно 12 живописных работ XIX-XX веков из собрания фонда Art Russe отбираются для создания новых этикеток Château La Grace Dieu Des Prieurs.

"Мы от души поздравляем Дидье Дишама и всех игроков с заслуженной и долгожданной победой, – заявил член экономического совета франко-российской торгово-промышленной палаты Андрей Филатов. – На всем протяжении чемпионата сборная Франции демонстрировала настоящий чемпионский футбол – высококлассный, блистательный и виртуозный, именно такой, какой ожидаешь от сильнейшей команды мира. Футбол, возведенный до степени искусства и доставившей огромное удовольствие всем зрителям чемпионата".