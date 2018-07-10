Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира обыграла Бельгию (1:0) и вышла в финал турнира. Единственный гол в начале второго тайме забил Самюэль Юмтити.

В среду, 11 июля, во втором полуфинале встретятся Хорватия и Англия.

Финал ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве, игра за третье место – в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира-2018

1/2 финала

Франция – Бельгия – 1:0 (0:0)

Гол: Юмтити, 51.

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Н`Зонзи, 85).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Шадли (Батшуайи, 90+1), М.Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Феллаини (Феррейра-Карраско, 80), Де Брейне, Э.Азар, Лукаку.

Предупреждения: Э.Азар, 63. Алдервейрелд, 71. Канте, 87. Мбаппе, 90+3. Фертонген, 90+4.

Судьи: КУНЬЯ, Таран, Эспиноса (все Уругвай).

ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Диас Перес (Испания), Валери (Италия).

10 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64286 зрителей.

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