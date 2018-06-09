Сборная Франции перед ЧМ-2018 сыграла вничью с США

Сборная Франции в Лионе в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2018 сыграла вничью с США (1:1). На гол американского полузащитника Джулиана Грина хозяева поля ответили точным ударом нападающего Кильяна Мбаппе.

На 55-й минуте встречи форвард французов Оливье Жиру разбил голову в единоборстве с Мэттом Миязгой. Он был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Усман Дембеле.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Товарищеский матч

Франция - США - 1:1 (0:1)

Голы: Грин, 44 (0:1). Мбаппе, 78 (1:1).

Франция: Ллорис, Сидибе (Павар, 74), Юмтити, Варан, Менди (Эрнандез, 66), Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 69), Матюиди (Толиссо, 58), Жиру (Дембеле, 58), Мбаппе (Лемар, 88).

США: Стеффен, Мур (Йедлин, 74), Миязга (Палмер-Браун, 60), Паркер, Картер-Викерс, Робинсон (Вильяфанья, 82), Адамс, Трапп, Маккенни, Вуд (Сарджент, 74), Грин (Корона, 70).

Предупреждения: Мур, 68. Маккенни, 79.

Судья: Коллам (Шотландия).

9 июня. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).

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