Сборная Египта вылетает в Екатеринбург. Салах – в составе делегации

Сборная Египта прибыла в аэропорт Грозного для вылета в Екатеринбург на первый матч против Уругвая, который состоится 15 июня. В составе делегации – нападающий Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча. Его участие в игре пока под вопросом.

Напомним, что форвард "Ливерпуля" получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). (Михаил ГОНЧАРОВ)

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