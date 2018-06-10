Сборная Египта привезет в Грозный своего повара и эксперта по питанию

Сборная Египта, которая прибывает в воскресенье на тренировочную базу в Грозный, привезет с собой повара и эксперта по питанию. Об этом сообщил посол Египта в России Ихаб Наср после презентации журнала "Египет на чемпионате мира по футболу".

- Подготовка сборной команды к чемпионату подвергается строгим режимам во всех областях, в том числе в питании, тренировках и даже отдыхе, - цитирует ТАСС Насра. - Сопровождает команду эксперт по питанию, который сам определяет количество и качество используемого питания. И конечно, с ними есть повар, который воплощает в жизнь рекомендации эксперта, поэтому мы принимаем во внимание не особенности египетской кухни, а потребности самих игроков.

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