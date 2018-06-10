Сборная Египта прибыла в Грозный. Салах выйдет на сегодняшнюю тренировку

Соперник сборной России по группе А – сборная Египта – сегодня днем прилетела в Грозный и в 14.15 заселилась в отель TheLocal. В составе делегации прибыл и главная звезда команды – Мохамед Салах, который длительное время восстанавливался от травмы плеча.
Утром посол Египта Ихаб Наср рассказал журналистом, что состояние здоровья Салаха внушает оптимизм и он выйдет на сегодняшнюю открытую тренировку, которая начнется на "Ахмат Арене" в 18.00. Отметим, что на занятии ожидается восемь тысяч болельщиков.
Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). (Михаил ГОНЧАРОВ)
Приехали наши соперники 😬 pic.twitter.com/Gu7DH4RC0H– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
Встретили с музыкой и танцами, но ничего не видно. Ну и ладно. )) pic.twitter.com/P5kxIMZuE0– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار جروزني بسلامة الله pic.twitter.com/duAbd0KP4J– EFA.eg (@EFA) 10 июня 2018 г.
Официальные порядки ФИФА - снимайте приезд команды в километре от ворот. pic.twitter.com/OXJhfmkJwr– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
Ансамбль Вайнах выстроился для встречи Салаха. Скоро будут песни и танцы. pic.twitter.com/ynIE0G9kKU– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
Посол Египта в России Ихаб Наср сказал, что Салах сегодня непременно будет участвовать в открытой тренировке. На неё было роздано 8 тысяч билетов. Половина - дети. pic.twitter.com/zq34SWamtr– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
Атмосфера pic.twitter.com/SQmYN2imnS– Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 июня 2018 г.
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