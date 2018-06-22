19:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Египта поужинает с Кадыровым


Сегодня вечером сборная Египта приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщают "РИА Новости". "Фараоны" базируются в Грозном во время чемпионата мира.

Также в пятницу сборная Египта без Мохамеда Салаха приняла участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни". 

Ранее появилась информация, что игрок покинет расположение национальной команды до последнего матча на чемпионате мира против Саудовской Аравии из-за конфликта с Федерацией футбола Египта.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Скандал в Египте: Салах может досрочно покинуть ЧМ-2018 //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ  

 

Дополнительная информация

https://ria.ru/religion/20180622/1523231348.html

К комментариям
0
Материалы других СМИ