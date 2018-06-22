Сборная Египта поужинает с Кадыровым

Сегодня вечером сборная Египта приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщают "РИА Новости". "Фараоны" базируются в Грозном во время чемпионата мира.
Также в пятницу сборная Египта без Мохамеда Салаха приняла участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни".
Ранее появилась информация, что игрок покинет расположение национальной команды до последнего матча на чемпионате мира против Саудовской Аравии из-за конфликта с Федерацией футбола Египта.
Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Скандал в Египте: Салах может досрочно покинуть ЧМ-2018 //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ