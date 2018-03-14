Сборная Египта перед ЧМ сыграет с Кувейтом, Колумбией и Бельгией

Сборная Египта определилась с соперниками по товарищеским матчам, которые пройдут перед чемпионатом мира-2018, сообщает AP. Ближайшими соперниками команды станут Португалия (23 марта, Цюрих) и Греция (27 марта, Цюрих).

Также египтяне сыграют с Кувейтом (26 мая, место не определено), Колумбией (1 июня, один из итальянских городов) и Бельгией (3 июня, Брюссель).

Напомним, Египет - соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Очный матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также "фараоны" сыграют с Уругваем (15 июня) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).

Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля.