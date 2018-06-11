Сборная Египта не будет давить на Салаха в вопросе восстановления

Исполнительный директор сборной Египта Эйхаб Лехейта отметил, что тренерский и медицинский штаб национальной команды не будут давить на нападающего Мохамеда Салаха в вопросе его восстановления. Сегодня форвард "Ливерпуля" вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работал в общей группе.

Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае – за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов.

Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом".

– Он проходит процедуры на плече и работает в зале. Мы надеемся, что он будет будет готов к матчу с Уругваем. Мы не собираемся давить на Мохамеда. В конце концов, он наш сын, – цитирует Лехейта AP.

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