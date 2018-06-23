Сборная Дании сыграла в футбол с отдыхающими на пляже в Анапе. Видео

Игроки сборной Дании сыграли в футбол с отдыхающими на одном из пляжей Анапы. В этом городе датская команда базируется во время чемпионата мира.
Видео с пляжа опубликовал в своем Инстаграме голкипер датчан Каспер Шмайхель.
- Немного тренировки на пляже, - написал 31-летний вратарь.
Сборная Дании выступает в группе C. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").
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