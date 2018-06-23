17:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Дании сыграла в футбол с отдыхающими на пляже в Анапе. Видео


Игроки сборной Дании сыграли в футбол с отдыхающими на одном из пляжей Анапы. В этом городе датская команда базируется во время чемпионата мира

Видео с пляжа опубликовал в своем Инстаграме голкипер датчан Каспер Шмайхель.

- Немного тренировки на пляже, - написал 31-летний вратарь.

 

Bit of training on the beach😎🤷‍♂️⛈⚡️ #fifaworldcup

Публикация от Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) 23 Июн 2018 в 1:55 PDT

Сборная Дании выступает в группе C. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,
календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам  

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы других СМИ