Сборная Дании сыграла в футбол с отдыхающими на пляже в Анапе. Видео

Игроки сборной Дании сыграли в футбол с отдыхающими на одном из пляжей Анапы. В этом городе датская команда базируется во время чемпионата мира.

Видео с пляжа опубликовал в своем Инстаграме голкипер датчан Каспер Шмайхель.

- Немного тренировки на пляже, - написал 31-летний вратарь.

Сборная Дании выступает в группе C. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

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