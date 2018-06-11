Сборная Дании прилетела в Россию для участия в чемпионате мира

Игроки и тренеры сборной Дании прилетели в Россию для участия в чемпионате мира, информирует ТАСС. Команда во время турнира будет базироваться в Анапе, где проведет 12 июня открытую тренировку.

Перед началом отборочного турнира сборную Дании возглавил норвежский специалист Оге Харейде, который сменил на посту Мортена Ольсена, тренировавшего команду 15 лет.

На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники"). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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