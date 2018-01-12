Сборная Дании будет базироваться в Анапе во время чемпионата мира-2018

Сборная Дании определилась с местоположением штаб-квартиры команды во время чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. База датчан будет располагаться в Анапе.

– В Анапе мы будем жить в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что является уникальным сочетанием для российских условий, – сказал тренер сборной Дании Оге Харейде. – У нас будет возможность насладиться мягким климатом и Черным морем. Думаю, это важно, когда вы собираетесь на долгое время.

На чемпионате мира сборная Дании выступит в группе С. Свой первый матч команда проведет 16 июня в Саранске против Перу, затем 21 июня в Самаре состоится встреча с командой Австралии, а в заключительном туре группового турнира 26 июня в Москве датчане сыграют с Францией.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.