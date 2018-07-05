Сборная Бразилия прилетела в Казань на матч с Бельгией

Сборная Бразилии приземлилась в Казани, где проведет матч 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии, сообщает ТАСС.

Из аэропорта команда направилась в отель, где ее встретили около 500 болельщиков с национальными флагами и импровизированным оркестром из труб и барабанов.

- Мы счастливы увидеть в Казани этот великий матч, - заявил болельщик Карлос. - Бразилия шагает к новому чемпионству. Мы победим с тремя голами в ворота Бельгии.

Напомним, в 1/8 финала бразильцы переиграли Мексику (2:0).

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)