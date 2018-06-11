Сборная Бразилии прибыла в Сочи

Игроки, тренеры и персонал сборной Бразилии прибыли в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник, сообщает ТАСС.

Пентакампеоны будут тренироваться на стадионе базы "Юг-Спорт". Команда проведет открытую тренировку 12 июня. В воскресенье сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Австрию - 3:0.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу